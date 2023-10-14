Холод не проникне до будинку: як перевести пластикові вікна в зимовий режим

Встигніть привести до ладу вікна поки не настали сильні холоди

Перед тим, як настануть справжні морози, потрібно подумати про те, як утеплити своє житло. Крім того, що вікна можна утеплити за допомогою пухирчастої плівки, важливо перевірити, чи не пропускають вони холодне повітря. Така проблема виникає навіть із пластиковими вікнами.

Є кілька процедур, які захистять від проникнення холодного повітря у квартиру. Насамперед потрібно звернути увагу на два моменти — в якому режимі знаходиться вікно і в якому стані гума ущільнювача.

Деякі пластикові вікна мають три режими — нейтральний, літній і зимовий. Їхнє регулювання може відбуватися по-різному залежно від виробника.

Перевести вікно на зимовий режим можна за допомогою ексцентриків, розташованих збоку стулки. Якщо на ексцентриках є отвори для шестигранного ключа, викрутки або зірочки, або вони мають овальну форму, вікно можна перевести в зимовий режим, пише crystalit.

Як перевести вікно на зимовий режим

Знайдіть на стулці всі цапфи.

За допомогою шестигранного ключа поверніть кожну цапфу в максимально допустиме положення за годинниковою стрілкою або трохи потягнувши на себе. Якщо ручка стала тужче прокручуватися, значить все зроблено правильно.

Неправильне переведення фурнітури в зимовий режим може призвести до поломки. Тому якщо впевненості у власних силах немає, краще звернутися до фахівця.

З часом ущільнювач на вікнах усихає, через що стає непридатним. Особливо часто таке трапляється на вікнах, які виходять на південну частину.

Зіпсовані ущільнювачі потрібно замінити. Зазвичай це роблять раз на 3-5 років.

Перед настанням холодів слід добре вимити вікна зовні та усередині приміщення. Раніше "Телеграф" розповідав, який засіб допоможе вікнам залишатись чистими до самої весни.