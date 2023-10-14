Гороскоп Таро на тиждень: Раків чекають погані новини, а Овнам треба відпочити

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Третій тиждень жовтня 2023 року деяким принесе погані новини та справжні випробування, проте водночас для деяких з’являться у цей час нові можливості та вихід із складної ситуації.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 16 по 22 жовтня 2023 року включно.

Овен — Четвірка мечів

Це карта перерви між битвами, що говорить про те, що Вам потрібний тайм-аут. Можливо, зараз у Вас повно невирішених справ, проте потрібен перепочинок, після якого Ви з новими силами ринете в бій.

Телець — перевернутий Лицар пентаклів

Ця карта пророкує неприємності у фінансовому плані — до них можуть призвести імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.

Близнюки — перевернута Двійка жезлів

У цьому положенні карта може говорити про невпевненість та відсутність потенціалу, який Ви відчуваєте, але не можете визнати, на тлі чого можливі конфлікти, порожні клопоти, зрив планів. Намагайтеся зберігати нейтралітет, особливо у робочих питаннях та колективі.

Рак — перевернута Сімка жезлів

У цьому положенні карта виступає застереженням, що незабаром Ви можете отримати неприємні новини, при цьому варто бути рішучим, щоб з ними впоратися.

Лев — Шістка мечів

Ця карта обіцяє швидкі зміни на краще, вказує на те, що Ви залишите позаду старі проблеми і знайдете спокій. Слухайте свій голос.

Діва — перевернутий Маг

Це карта непослідовності та безладдя. Вона вказує, що найближчим часом або у Вас буде хаос у думках і Ви можете серйозно замислитися над якимось аморальним вчинком, або у Вашому житті з’явиться неприємна особа, якій не можна довіряти.

Терези — Туз кубків

Це карта любові духовної та емоційної. Можливо, скоро виповниться Ваше давнє таємне бажання або зустрінеться справжнє кохання. Прислухайтеся до інтуїції і не проґавте можливість провести час із близькими.

Скорпіон — Дев’ятка кубків

Ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", і вона обіцяє, що найближчим часом Ваші маленькі забаганки здійсняться, віра, удача та благополуччя будуть на вашому боці.

Стрілець — П’ятірка кубків

Ця карта вказує на те, що Ви в печалі через щось погане у Вашому житті, проте при цьому самі відвернулися від того хорошого, що у Вас є, просто не помічаєте позитиву.

Козоріг — Суд

Це карта переродження, єдності психіки, емоцій та духу, позбавлення від страхів та перешкод. Незабаром у вашому житті може щось сильно змінитись. Не бійтеся і дійте за велінням серця та совісті.

Водолій — перевернутий Диявол

У звичайному положенні це карта страху, помилок, маніпуляцій, однак у нашому випадку вона випала перевернутою, що говорить про те, що Ви нарешті знайдете в собі сили, щоб почати звільнятися від негативу та токсичності у якійсь із сфер життя.

Риби — Вежа

Ця карта каже, що у Вашому житті настав переломний момент і дуже скоро можуть статися великі зміни. Вони можуть датись Вам непросто, але чим більш відкритими для них Ви будете, тим менш болючі вони будуть.

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