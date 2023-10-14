Три найпростіші обігрівачі для дому: плюси та мінуси різних видів

Більшість обігрівачів містять захист від перегріву та захисні елементи для людей

Опалювальний період в Україні тільки починається, але в будинках багатьох українців вже достатньо прохолодно. Серед популярних моделей обігрівачів, які працюють від електричної енергії, можна виділити три види — конвектори, масляні обігрівачі та тепловентилятори.

Вони відрізняються як принципом роботи, так і своїми недоліками. Звісно, відрізняється також потужність та ціна агрегатів. Вона залежить від типу, площі опалювальної площини, наявності електронного керування.

Конвектори

Ціни на конвектори стартують від 900 грн і закінчуються на межі вище 10 тисяч. Останні — сучасні моделі з режимами обігріву, дисплеєм, дистанційним керуванням. Однак принцип дії усіх конвекторів спільний — холодне повітря нагрівається всередині обігрівача, іде вгору, а холодне — спускається вниз і все по новій. Середня потужність 1-2,5 кВт. Ними можна обігріти простір і понад 30 м.кв.

Плюси: є захист від перегріву, невеликі габарити і плаский корпус, можна вішати на стіну чи тримати на ніжках, тихо працює, швидко нагріває, з електронним термостатом вміє підтримувати задану температуру.

Мінуси: витрати енергії, трохи підсушує повітря, вартість приладу з електричним термостатом.

Масляний обігрівач

Ціна на масляні обігрівачі від 1400 грн до понад 10 тисяч. Чим більше різних доданих функції — тим дорожче коштуватиме техніка. Принцип роботи — нагрівання олії всередині. Потужність найчастіше від 2 кВт.

Плюси: завдяки закритій конструкції не спалює кисень, має вбудований таймер, конструкція на коліщатках, довго утримує тепло після вимкнення.

Мінуси: важкий, габаритний, довше нагрівається та нагріває кімнату, також довго вистигає, гаряча поверхня.

Тепловентилятори

Ціна на звичайні моделі від 700 до 1,5 тис грн. Принцип дії — вентилятор видуває тепле повітря від нагрівального елемента. Зазвичай потужність від 2,0 до 2,5 кВт.

Плюси: швидко гріє, маленькі, легко перенести, наразі встановлюють "стопор" для роботи в перекинутому стані.

Мінуси: витрати електроенергії, чутний шум під час роботи, пил згорає при потраплянні на нагрівальний елемент і може воняти паленим.

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