Отримаєте багато розкішних лілій: що потрібно зробити при осінній посадці квітів

При посадці лілій квітникарі використовують один спритний прийом

В осінні місяці можна висаджувати різні цибулинні квіти. Вдалим варіантом стане лілія — красива рослина прикрасить будь-яку ділянку.

Щоб отримати більше лілій, квіткарі при посадці вдаються до однієї хитрощі. Про це пише Телеграм-канал "Садівник".

Восени варто звернути на три способи посадки лілій. У кожного типу є свої переваги, головне, дотримуватися простих правил.

Звичайна посадка лілій восени

Щоб квіти росли потужні та високі, укладайте цибулини в лунки глибиною 10-15 см. У разі глинистого ґрунту досвідчені садівники підсипають при посадці пісок. Присипте лілії ґрунтом, полийте і лише після вбирання води повністю засипте лунку землею.

Посадка лілій на бік

Лілії швидше розмножуватимуться, якщо класти цибулини під кутом. Таким чином пагін починає відростати убік, лише потім нагору. Рослина, що опинилася під землею, обросте "дітками", вже через рік ви отримаєте багато розкішних квітів.

Поглиблений спосіб посадки лілій

Глибоко посадженим цибулинам не страшний мороз і миші. Однак цей метод має мінус: пізніше цвітіння. Квітникарям потрібно викопати глибоку, до 30-40 см нешироку лунку, пропушити дно і помістити цибулину. Після присипати рослину шаром ґрунту (близько 10-15 см), проте повністю засипати ямку слід навесні, коли відросте стебло.

Раніше "Телеграф" розповідав, що восени важливо захистити рослини від майбутніх морозів. Квітникарі готують до зими кущі троянд, щоб ті без стресу вижили в холодний сезон.