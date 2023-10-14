Встигніть до перших морозів: що потрібно зробити з ґрунтом після збирання врожаю

Перед початком нового сезону не забудьте про підживлення ґрунту

Після збирання врожаю дачники починають готувати город до зими. Важливо звернути увагу на перекопування, а також внести добрива.

Щоб підготувати ґрунт до нового сезону, досвідчені дачники радять виконати низку маніпуляцій. Про це пише Телеграм-канал "Садівник".

Так, для початку приберіть з грядок великі бур’яни, сухе бадилля, плоди та інше сміття. Рекомендується починати осінню обробку ґрунту разом із збиранням урожаю або відразу після цього. Довго чекати не варто, тому що рослинні залишки можуть гнити і заражати ґрунт хворобами.

Корисна порада дачникам: після збирання розпушіть грядки на глибину 3-4 см, зруйнувавши ґрунтову кірку. Важливо встигнути зробити це до настання тривалих холодів.

Перекопування городу восени

Чи потрібно перекопувати город восени? Однозначно так, оскільки така маніпуляція мінімізує ризик зараження шкідниками та хворобами. Крім того, це допоможе усунути однорічні бур’яни. Перекопування грядки проводиться на глибині приблизно 15-20 см. При цьому не забувайте ретельно розбивати грудки й розрівнювати землю. Інакше на нерівній поверхні взимку будуть накопичуватися сніг і вода.

Підживлення ґрунту

До зими подбайте про підживлення. Зазвичай овочам подобається слабокислий ґрунт (оптимальний показник — від 6,0 до 7,0 рН). Після осіннього перекопування городники додають у землю вапно.

Альтернативне рішення – органіка. В осінній сезон вносять витриманий гній чи компост. Достатньо одного-двох шарів. Поживні речовини наситять культури навесні, а також органічні компоненти покращать глинистий і піщаний ґрунти.

Раніше "Телеграф" розповідав, що досвідчені дачники підгодовують город восени кістковим борошном. Таке підживлення знизить кислотність ґрунту.