У двох знаків Зодіаку ось-ось з’явиться світло в кінці тунелю

Щось у їхніх життях дуже скоро зміниться на краще

Третій тиждень жовтня 2023 року принесе масу позитивних змін одразу для двох знаків Зодіаку — вони можуть закінчити важкий період у житті на користь світлішого майбутнього.

Йдеться про такі знаки як Лев та Водолій. Про це говорить гороскоп Таро, складений для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 16 по 22 жовтня включно.

Левам випала Шістка мечів

Ця карта говорить, що Ви залишите позаду старі проблеми, знайдете спокій і Ваше життя зміниться на краще. Не ігноруйте свій внутрішній голос.

Водоліям випав перевернутий Диявол

Зазвичай це погана карта, яка говорить про страх і помилки, які чиняться під його впливом, описує маніпуляції та токсичні стосунки. Однак у нашому випадку карта випала у зворотній позиції, що свідчить про те, що Ви нарешті зможете почати змінювати якусь сферу свого життя на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку судилося бути самотніми у жовтні за картами Таро.

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