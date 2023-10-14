Не замерзнете, навіть якщо захочете: хитрий трюк з пледом, який точно зігріє (відео)
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Відмінно замінить звичайний халат
З приходом неминучого похолодання бажання проводити більше часу під теплим пледом стає все сильнішим. І існує спосіб робити це зручніше.
Популярна блогерка @sandycorn_101 поділилася своїм методом на TikTok, який дозволяє затишно носити плед, і який би не зісковзував з плечей. Просто накидати цю ковдру на себе багато хто пробував, але це не завжди зручно, оскільки тканина, на жаль, часто сповзає під час руху.
Американка Сенді пропонує не просто накидати плед, а ще й зав’язувати його кінці, створюючи свого роду рукави. Так плед залишатиметься на своєму місці і не заважатиме.
Слід зазначити, що такий трюк добре підходить для тонких пледів та ковдр. Великі пухові вироби не так легко зробити такими ж зручними.
Цей хитрий спосіб дозволяє насолоджуватися комфортом усередині дому, але також може стати у пригоді й тим, хто схильний до ексцентричних витівок, виходячи за продуктами в магазин.
@sandycorn_101 Hope this helps someone 🥺 it’s super cold this winter 🥶 #lifehack #winter ♬ Calm LoFi song(882353) - S_R
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