Фінансовий гороскоп Таро на тиждень: Риб чекає процвітання, а Козорогів, — великі втрати

Розповідаємо, що чекає на всі знаки протягом тижня

Третій тиждень жовтня в 2023 році багатьом принесе труднощі, поганий настрій і матеріальні втрати, проте деякі все ж таки зможуть вибратися з фінансової ями і покращити свої фінансові справи.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на фінанси та роботу на наступний тиждень.

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А ось які карти випали цього тижня у фінансовому розкладі:

Овен — Суд

У Вас наступного тижня може різко змінитися фінансова ситуація, швидше за все на краще. Вас можуть підвищити на роботі, а розпочата справа може успішно закінчитись. Також картка може вказувати на швидкий переїзд.

Телець — Двійка жезлів

Перед Вами можуть виникнути важкі професійні завдання, проте правильно розраховуйте свої сили і залишайтеся нейтральними, якщо доведеться робити складний вибір і жертвувати принципами. У питанні грошей на тижні в цілому буде стабільно непогано.

Близнюки — Туз жезлів

На тижні Ви можете отримати гідну винагороду за свою працю, нове джерело доходів або навіть нову роботу.

Рак – перевернута Десятка мечів

У цьому положенні карта означає, що Ваше Сонце знову зійде. Після втрат та страждань Ви знову зможете стати на ноги, отримаєте перевагу, шанс на успіх та могутність.

Лев — перевернута Шістка мечів

У цьому положенні карта говорить про нерозв’язність проблем, швидше за все справа закінчиться невдачею, домовитися не вийде і становище стане безвихідним. Крок був зроблений невірно, якщо це можливо, спробуйте повернутися на вихідні позиції.

Діва — перевернута Дев’ятка кубків

У цьому положенні карта натякає, що Ви, можливо, не цінуєте свій успіх і досягнення, і даремно витрачаєте гроші заради швидкоплинних задоволень, що веде Вас до занепаду духу і душевної порожнечі.

Терези — перевернута П’ятірка мечів

Вас незабаром може чекати раптова втрата, — гаманця, роботи, або просто необґрунтовані фінансові витрати. Візьміть себе під контроль і не змішуйте особисте та робоче життя.

Скорпіон — Паж жезлів

Карта вказує, що на тижні у Вас будуть сприятливі можливості для кар’єрного зростання та вирішення ділових питань, однак чи скористаєтеся Ви ними, залежить тільки від Вас.

Стрілець — Паж мечів

Чекайте на цьому тижні новин, пов’язаних із грошима. Також картка рекомендує сісти та зайнятися аналізом своїх витрат і доходів, можливо переглянути свої плани — зараз для цього дуже сприятливий момент.

Козоріг — перевернута Дев’ятка пентаклів

У цьому положенні карта попереджає про нерозсудливість і фінансові втрати, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Ви можете втратити щось, здобуте великою працею, зіштовхнутися із зрадою чи шахрайством. Будьте пильні.

Водолій — перевернута Четвірка жезлів

Зазвичай це гарна карта, але в перевернутому вигляді вона каже, що поки очікувати результатів Вашої роботи не варто, треба намагатися працювати ефективніше або змінити сферу діяльності. Хороші новини ще будуть, але не зараз.

Риби — Світ

На наступному тижні на Вас чекає успішне вирішення фінансових питань, процвітання та достаток. Можливе також одержання спадщини, зміна місця проживання або далека дорога.

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