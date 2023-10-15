Батареї будуть завжди гарячі: як спустити з них повітря

З батарей потрібно спустити повітря, щоб вони не були прохолодними взимку

З початком опалювального сезону раптом виявляється, що радіатори або ледь теплі, або взагалі не гріють. У такому разі не потрібно поспішати дзвонити комунальникам із вимогою підкрутити опалення. Причиною ситуації може бути повітряна пробка всередині батареї.

Повітряні пробки часто з’являються через неправильно змонтовану систему опалення. Але така проблема може виникнути й з бездоганною системою.

Як виявити повітряну пробку в батареї

Якщо у вас встановлені панельні радіатори, потрібно перевірити нижню та верхню частину конструкції. Якщо різниця температур між верхом і низом є значною, необхідно стравити повітря з батареї.

У чавунних батареях за наявності пробки частина секцій буде тепла, частина — холодна. Також може бути холодним весь радіатор.

Наявність звуку, що булькає, також може бути сигналом, що всередині є повітря.

Як спустити повітря з батареї

Перед процедурою зніміть або відсуньте з підлоги килим, якщо він є. Застеліть підлогу під радіатором ганчірками або одноразовими пелюшками. Під вентиляційний отвір батареї або кран підставте невелику ємність. Це потрібно для того, щоб зібрати воду, яка може витекти з батареї.

Обережно відкрийте верхній вентиляційний отвір радіатора. Ви повинні почути вихід повітря. Як тільки потік повітря зупиниться, закрийте вентиляційний отвір.

Якщо у вас автономне опалення, переконайтеся, що у вас вимкнено котел з подальшою зупинкою подачі і зворотньої води з радіатора, пише romstal.

Відкрийте спеціальним ключем спусник повітря радіатора і поступово відкривайте обратку, поки вона не потече через спусник повітря.

Потім закрийте спускник повітря і повністю відкрийте подачу й обратку.

Якщо крани та вентиляційні отвори на радіаторі не відкриваються, краще зверніться за допомогою до сантехніка.

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