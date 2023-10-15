Розкладатиметься, а не гнитиме: рецепт правильного компосту

У жодному разі не накривайте компостну купу плівкою

Компост є цінне природне добриво, створюване шляхом розкладання матеріалу органічного походження. Отримання високоякісного компосту не становить особливих труднощів за умови дотримання кількох простих правил.

Щоб він не гнив, а розкладався, необхідно дотримуватись кількох порад. Вони допоможуть городникам правильно приготувати хорошу компостну купу, щоби врожай наступного року приємно порадував. Про це пише pixelinform.

Як приготувати хороший компост

Слідкуйте за тим, щоб у компості не накопичувалася надмірна кількість м’яких рослинних матеріалів або кухонних відходів, інакше це може призвести до неприємного запаху. Натомість додайте в компост солому, сухе листя, подрібнений картон і тонкі гілочки.

Щоб забезпечити нормальну циркуляцію повітря та достатній вміст кисню, потрібно перевертати компост раз на два тижні. Також корисно іноді подрібнювати компост лопатою.

Не покривайте компостну купу плівкою, оскільки вона заважає надходженню повітря, і замість розкладання компост гнитиме. Натомість використовуйте темний спанбонд.

Для прискорення процесу компостування можна скористатися спеціальними органічними біодеструкторами. Ще одним способом прискорення процесу є полив компосту водним розчином дріжджів та цукру (одна столова ложка сухих дріжджів та одна склянка цукру на літр води).

Раніше ми писали, що не можна додавати до компосту. Названо заборонені продукти для компостної ями.