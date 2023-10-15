Абсолютно безкоштовне добриво: що розсипати на грядці для відмінних майбутніх урожаїв

Порада на мільйон

Якщо на вашій ділянці росте чудове дерево волоського горіха, ви дійсно щаслива людина. Окрім стабільного врожаю горіхів, у вас є можливість отримати абсолютно безплатне добриво.

Цінність цього підживлення полягає в тому, що воно сприяє підвищенню вмісту мінералів у ґрунті, що, безумовно, вкрай важливо для здорового росту рослин. Про це пише pixelinform.

Як удобрити город листям волоського горіха

Щоб створити добрива, необхідно зібрати безліч опалого листя з горіхового дерева. Для його приготування слід спалити зібрану сировину та використати отриманий попіл для удобрювання ділянок.

Залишки після спалювання листя волоського горіха можна рівномірно розподілити по грядках як перед, так і після посадки культурних рослин. Крім того, золу можна додати до компосту, що тільки покращить якість ґрунту.

Зрештою, це добриво буде корисним для всіх, хто бажає мати густий газон, оскільки попіл знижує кислотність грунту і надає необхідні поживні речовини для газонної трави.

Раніше ми писали, чим ще можна посипати город, щоб отримати щедрий урожай наступного року. Це добриво ідеальне для осінньої пори.