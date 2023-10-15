Як позбутися конденсату на вікнах: маленькі хитрощі

Впоратися з підвищеною вологістю в кімнатах простіше, ніж вам здається

В осінній сезон проблема з конденсатом на вікнах загострюється. Високий рівень вологи в кімнатах може призвести до плісняви, але кілька простих хитрощів допоможуть запобігти цьому.

Щоб запобігти конденсату на вікнах і плісняві в будинку, дотримуйтесь простих рекомендацій. Про це пише Express, посилаючись на експерта Джон Катс.

У вашому будинку є проблема з конденсатом, якщо за ніч вікна пітніють, а вранці ви виявляєте воду на підвіконнях. Якщо можливості замінити вентиляційну систему немає, зверніть увагу на такі звички.

Як позбавитися конденсату на вікнах? Вранці рекомендується витирати конденсат паперовими рушниками, промокніть і підвіконня. Також варто протерти жалюзі, адже й на них може з’явитися пліснява.

Щодня бажано відкривати вікна для покращення вентиляції та зниження рівня вологості у приміщенні. Якщо на вулиці дуже холодно, то скористайтесь осушувачем. Цей пристрій допомагає зібрати зайву вологу з повітря. Розміщувати осушувач слід поруч із вікнами.

Крім того, експерт радить включати опалення приблизно на 20 хвилин уранці, щоб контролювати вологість у будинку. Однак спочатку відкрийте вікна, щоб забезпечити потік повітря, а потім увімкніть опалення, щоб вікна не запітніли.

Ще одна хитрість – кімнатні рослини. Павутинний плющ та орхідеї допомагають зменшити вологість повітря і мінімізують ризик утворення конденсату.

Раніше "Телеграф" писав, що осушувач повітря можна зробити своїми руками. Саморобний інструмент вирішить проблему з підвищеною вологістю у будинку.