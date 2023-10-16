Хитрий трюк допоможе заощадити на опаленні: що потрібно зробити

Простий спосіб скоротити рахунки за опалення та не замерзнути

Рахунки за опалення – найбільша стаття витрат на комуналку. Багато людей у пошуках економії шукають рішення, що дозволяють скоротити витрати на комуналку.

Деякі домовласники у спробі зекономити замислюються про відключення обігріву на ніч. Пояснюється це тим, що вночі тепло не так уже й важливо, тому що домочадці сплять у піжамах під ковдрами. Але так не варто робити. Цей спосіб не допоможе заощадити, а навпаки, лише збільшить рахунки.

Перезапуск радіаторів з нуля вранці може коштувати дорожче, ніж підтримання постійної температури. Повторне нагрівання води всередині батарей обходиться набагато дорожче, оскільки пристрій споживає набагато більше енергії, намагаючись знову підвищити температуру. Тому краще не переривати роботу обігрівача. Однак бувають винятки, коли варто відключити опалення, наприклад тривала відсутність вдома або провітрювання квартири.

Найкращий спосіб скоротити рахунки за опалення — встановити термостат на найнижчу температуру, за якої кожен почувається комфортно вдома. Якщо ваш спосіб життя дозволяє, розгляньте можливість зниження цієї температури на 2–4 градуси вночі та коли будинок порожній, наприклад, у робочий час.

Раніше "Телеграф" розповідав, як рушники можуть стати причиною збільшення рахунків за опалення. Виявляється, їх краще не розвішувати на радіаторах узимку.