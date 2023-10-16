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Херсону рано розслаблятися: найвідоміша відьма України зробила тривожне пророцтво

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Автор
Ян Доброносов, "Телеграф"

Вся Херсонщина буде звільнена, але не одразу

Український Херсон прожив у російській окупації вісім місяців, і його повернення під контроль держави було однією з найрадісніших подій з моменту повномасштабного вторгнення рф.

Однак йому ще зарано розслаблятися. Такий прогноз у великому інтерв’ю для "Телеграфу" зробила екстрасенс і найвідоміша відьма України Марія Тиха.

Вона впевнена, що Херсонську область буде повністю звільнено з окупації раніше, ніж півострів Крим, проте є нюанс.

"Але будьте готові до того, що "русня" ще піде на правий берег", — попереджає Марія Тиха.

Більше про прогнози екстрасенсу щодо війни в Україні та про те, як президент росії владимир путін використовує магію, читайте у великому інтерв’ю Марії Тихої на "Телеграфі" за цим посиланням.

Як відомо, у листопаді 2022 року російські військові вийшли з правобережної частини Херсонської області, у тому числі із самого Херсона, проте досі утримують в окупації лівий берег, через який проходить стратегічно важливий для росії сухопутний коридор із Криму на територію рф.

Карта Херсонської області на жовтень 2023 року
Карта Херсонської області на жовтень 2023 року
Теги:
#Херсонська область #Херсон #Окупація #Марія Тиха