Херсону рано розслаблятися: найвідоміша відьма України зробила тривожне пророцтво

Вся Херсонщина буде звільнена, але не одразу

Український Херсон прожив у російській окупації вісім місяців, і його повернення під контроль держави було однією з найрадісніших подій з моменту повномасштабного вторгнення рф.

Однак йому ще зарано розслаблятися. Такий прогноз у великому інтерв’ю для "Телеграфу" зробила екстрасенс і найвідоміша відьма України Марія Тиха.

Вона впевнена, що Херсонську область буде повністю звільнено з окупації раніше, ніж півострів Крим, проте є нюанс.

"Але будьте готові до того, що "русня" ще піде на правий берег", — попереджає Марія Тиха.

Більше про прогнози екстрасенсу щодо війни в Україні та про те, як президент росії владимир путін використовує магію, читайте у великому інтерв’ю Марії Тихої на "Телеграфі" за цим посиланням.

Як відомо, у листопаді 2022 року російські військові вийшли з правобережної частини Херсонської області, у тому числі із самого Херсона, проте досі утримують в окупації лівий берег, через який проходить стратегічно важливий для росії сухопутний коридор із Криму на територію рф.