Тиждень приготував великі зміни одразу для двох знаків Зодіаку

Деякі зміни будуть приємними, інші — не дуже

Третій тиждень жовтня у 2023 році приготував запаморочливі зміни для представників одразу двох знаків Зодіаку — вони можуть бути непростими, але необхідними.

Йдеться про таких знаків як Козоріг та Риби. Про це говорить гороскоп Таро, складений на тиждень із 16 по 22 жовтня включно.

Козорогам випав Суд

Ця карта випадає досить рідко, вона пророкує єдність емоцій, духу та психіки, позбавлення від перешкод та страхів, глобальне переродження. Незабаром на Вас можуть чекати якісь серйозні зміни. Дійте за велінням серця та совісті, і все обов’язково складеться добре.

Рибам випала Вежа

Вежа прогнозує початок переломного етапу у Вашому житті. Настав час для змін та оновлення в якійсь із сфер Вашого життя. Вам може бути непросто, але чим відкритішими для нового Ви будете, тим менш болючим буде цей період. Зміни не зупинити, так що змиріться та розслабтеся.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку у фінансовому плані цього тижня.