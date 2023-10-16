Як просушити куртку вдома: прості правила для кожного

Особливої уваги потребують пуховики

Україну накриває нова хвиля похолодання та негоди. Якщо ваша куртка промокла від дощу або ви попрали її через забруднення, є кілька правил, як сушити виріб.

З куртками та пальто зі штучних матеріалів та зі штучним наповнювачем ситуація трохи простіша — виріб сушити треба на плічках для одягу, аби він не зім'явся або розкласти на сушарці. Для виробів, що наповнені натуральним пухом, правил більше. Пух може збитися, а через неправильне прання та сушіння на світлому пуховику можуть з'явитися розводи.

Не можна аби під час сушіння на пуховик впливали протяги, висока температура, сонце, обігрівальні пристрої. Одразу після закінчення прання треба дістати пуховик із пральної машини, розвісити в сухому приміщенні з гарною вентиляцією. Розкладають його на сітчастій сушарці для білизни. Кишені треба вивернути, а пуховик розстібнути та розправити. Грудки розпушити. В суху погоду можна сушити на балконі.

Аби сушився пуховик швидше, його треба часто з силою трусили, аби пух розбивався із грудочок і розпушувався. Якщо треба досушити пуховик терміново, або висушити тільки якусь частину можна скористатись феном на мінімальному режимі. Однак сильно прискорити процес не вийде.

Як сушити пуховик феном:

пуховик розвішують

сушать з вивороту

постійно струшують пуховик

використовують мінімальний обдув та найслабший режим

фен тримати на відстані 15-20 см.

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