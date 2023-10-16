Щоб не витрачатись на хімчистку: як почистити натуральне або штучне хутро на капюшоні

Більшість людей мають куртки з песцем або норкою

Під час носіння зимових курток виникають певні незручності — брудні ділянки біля шиї та брудне хутро на капюшоні. У першому випадку вивести плями доволі легко, однак у другому — треба бути обережним, щоб не зіпсувати його.

Що треба робити, аби правильно почистити цю ділянку куртки, можна дізнатись на сайті "Як зробити". Більшість потрібних матеріалів для чистки можна знайти вдома.

Які є види хутра

Хутро норки. В 1 літрі доведеної до кипіння води розчиняють 100 г риб’ячого або свинячого жиру і 10 г мила. Після перемішування додають 10 крапель нашатирного спирту і суміш охолоджують до кімнатної температури (30-35 градусів). Потім суміш наносять на хутро, використовуючи пензлик.

В 1 літрі доведеної до кипіння води розчиняють 100 г риб’ячого або свинячого жиру і 10 г мила. Після перемішування додають 10 крапель нашатирного спирту і суміш охолоджують до кімнатної температури (30-35 градусів). Потім суміш наносять на хутро, використовуючи пензлик. Хутро песця. Взяти на півлітра води 1 маленьку ложку нашатирю і такі ж 3 ложки кухонної солі, змішати. Змочити тампон з вати в розчині й приступити акуратно до усунення плями. Останній етап — висушування хутряного виробу.

Взяти на півлітра води 1 маленьку ложку нашатирю і такі ж 3 ложки кухонної солі, змішати. Змочити тампон з вати в розчині й приступити акуратно до усунення плями. Останній етап — висушування хутряного виробу. Хутро кролика. Змішати кислоту оцтову і перекис водню (обидва 5%). Змочити ватний тампончик і в напрямі зростання ворсинок обробити поверхню. По закінченні чищення усунути залишки розчину, не торкаючись шкіряної підстави речі.

Змішати кислоту оцтову і перекис водню (обидва 5%). Змочити ватний тампончик і в напрямі зростання ворсинок обробити поверхню. По закінченні чищення усунути залишки розчину, не торкаючись шкіряної підстави речі. Хутро козлика. Можна почистити прохолодною мильною водою, потім протерти вологою ганчіркою. Після процедури виріб висушити.

Можна почистити прохолодною мильною водою, потім протерти вологою ганчіркою. Після процедури виріб висушити. Хутро каракулю. Зробити світліше пожовклий каракуль допоможе перекис водню (3-5%). Для цього розвести його чайну ложку в склянці води й накапати кілька крапель нашатирного спирту.

Зробити світліше пожовклий каракуль допоможе перекис водню (3-5%). Для цього розвести його чайну ложку в склянці води й накапати кілька крапель нашатирного спирту. Хутро бобра і видри. Для чищення хутряний виріб потрібно покласти на чисту горизонтальну поверхню і посипати поверх гарячий пісок. Потім протерти акуратно долонею. Брудний пісок струсити й знову насипати чистий. Так робити кілька разів.

Чим можна почистити темне хутро

Для цього знадобляться звичайні висівки або горіхи волоські.

Висівки треба гріти в духовій шафі до 60-70 градусів. Потім обережно втирати їх у міх, збираючи всю грязь, а потім річ струсити.

Горіхи подрібнити й отриманий порошок зав’язати в марлеву тканину і скласти її у 2 рази. Таким тампоном протерти хутро за напрямом ворсинок. Олія горіха добре живить ворс, надаючи живий і ефектний блиск. По закінченні чищення виріб зачесати спеціальною щіткою з щетини.

Чим можна почистити світле хутро

Біле хутро можна почистити за допомогою тальку, крохмалю або манки.

Насипати на забруднену ділянку, м'якою щіткою розподілити очисне по ворсу. Струсити одяг, щоб прибрати залишки обраного засобу. Робити так потрібно кілька разів, поки тальк, крохмаль або манка не перестануть темніти.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як вологе взуття можна висушити буквально за пів години.