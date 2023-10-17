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Сантехніка викликати не доведеться: як легко впоратися із засміченням у раковині

Автор
Марія Швець Марія Швець
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Харчова сода допоможе впоратися навіть із найсерйознішою закупоркою
Харчова сода допоможе впоратися навіть із найсерйознішою закупоркою. Фото akvilon.ua

Все, що потрібно для прочищення труб, знайдеться на кожній кухні

З проблемою засмічення раковини на кухні може зіткнутися кожна господиня, і тому знання, що робити в такій ситуації точно не завадять. Проблема може полягати ще в тому, що гарний сантехнік не зможе прийти в потрібний момент.

Однак прочистити труби можна і за допомогою підручних засобів, що є на кожній кухні. Це не лише швидко, а й економно, інформують "Бєлновини".

Як швидко позбутися засмічення в раковині

Якщо ваші труби із пластику, можна спробувати впоратися із засміченням за допомогою найелементарнішого методу – гарячої води. Для цього необхідно повільно влити в злив вісім склянок окропу. Після цього потрібно почекати дві години та повторити процедуру. Швидше за все, проблему буде вирішено.

Але, якщо ні, необхідно зробити содово-сольовий "коктейль". Для цього необхідно взяти склянку соди та склянку солі та по черзі всипати їх у злив. Після цього необхідно влити чотири склянки гарячої води, прикрити злив та почекати близько 10 хвилин. Потім потрібно влити ще 4 склянки гарячої води. Такий метод безпечний навіть для труб із пластику.

А щоб очистити мікрохвильову піч від забруднень можна використовувати засоби, що є в кожному будинку. Ці методи допоможуть впоратися як із середніми, так і з сильними забрудненнями.

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#Кухня #Лайфхак #Труби