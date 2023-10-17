Відразу у чотирьох знаків Зодіаку стане краще з фінансами цього тижня

Гроші можуть прийти зненацька

Третій тиждень жовтня 2023 року буде сприятливим у фінансовому плані для представників одразу чотирьох знаків Зодіаку, — на них можуть чекати вдалі проекти, успіх у роботі та фінансові надходження.

Йдеться про такі знаки як Овен, Близнюки, Рак та Риби. Про це говорить фінансовий гороскоп Таро на тиждень із 16 по 22 жовтня включно.

Овнам випав Суд

Ця карта каже, що у Вас скоро може різко змінитися ситуація з фінансами, при цьому ці зміни швидше за все будуть позитивними. Всі справи будуть завершені успішно, може статися підвищення на роботі або переїзд.

Близнюкам випав Туз жезлів

Вас найближчим часом може чекати гідна винагорода, нові джерела доходів або навіть отримання нової роботи.

Ракам випала перевернута Десятка мечів

У звичайному положенні це погана карта, проте тут вона випала перевернутою, що вказує на те, що Ви зможете вибратися з кризи і почнете вставати на ноги.

Рибам випав Мир

На вас чекає успішне вирішення фінансових питань, процвітання та достаток. Можливе також одержання спадщини, зміна місця проживання або далека дорога.

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