Миші й не сунуться до вас на ділянку: п’ять рослин, щоб відвадити гризунів

Впоратися з гризунами можна без хімічних репелентів

Шкідники можуть стати справжньою проблемою на дачній ділянці. Нерідко у двір заглядають миші, проте їх легко позбутися без використання агресивних хімікатів.

Щоб відлякати мишей від двору, саду та будинку, висадіть п’ять рослин. Про це йдеться у матеріалі Best Life.

Перцева м’ята

М’ята відлякує не лише гризунів, а й комарів, кліщів, павуків та тарганів. Аромат цієї рослини миші ненавидять, а їх нюх збивається через сильний запах.

Лаванда

Не менш неприємним для мишей є аромат лаванди. Стійкий запах збиває мишей і заважає їм спілкуватися й орієнтуватися на місцевості. Найбільш сильним аромат лаванди буде, якщо висадити траву в сонячному місці.

Лаванда допоможе відлякати мишей

Нарцис

Нарциси містять алкалоїди, гризуни знаходять їх непривабливими. Чудові квіти створять гарний бар’єр від мишей та інших шкідників.

Котовник кошачий

Унікальний хімічний склад цієї рослини відлякує мишей. Розміщувати цю культуру можна навколо двору, щоби гризуни і не сунулися.

Чорнобривці

Це не лише гарні квіти, а й відмінний засіб проти мишей. Шкідники ненавидять різкий запах листя та стебел.

Раніше "Телеграф" розповідав, як упоратися з іншими шкідниками на дачній ділянці. Проти всюдисущих слимаків знайдеться ефективний метод.