П'ять способів підготувати квартиру до зими: прості та дешеві лайфхаки

Розв'язати деякі часті проблеми можна за допомогою копієчних засобів

Обігрівачі можуть допомогти нагріти квартиру чи будинок швидше, однак не втримають тепло всередині приміщення. Житло, особливо старе, варто утеплювати, аби позбутися протягів та покращити його ізоляцію.

Оскільки утеплення процес зазвичай дороговартісний та тривалий, є чимало лайфхаків, як зробити квартиру тепліше та затишніше за менші гроші та швидше. Вони можуть вплинути на температуру в приміщенні у довгостроковій перспективі.

5 лайфхаків для дому на зиму:

Покладіть аркуш фольги до стіни за батареєю чи радіатором опалення, і він відбиватиме тепло назад у кімнату, і не поглинати його стіні.

до стіни за батареєю чи радіатором опалення, і він відбиватиме тепло назад у кімнату, і не поглинати його стіні. Використовуйте трубну ізоляцію, щоб заповнити щілини під дверима і зупинити протяги.

Трубну ізоляцію можна приклеїти на двосторонній скотч

Ізоляція для вікон — товста плівка з бульбашками. І світло пропускає, і тепло втримає. "Телеграф" розповідав, як це зробити за допомогою води та плівки.

— товста плівка з бульбашками. І світло пропускає, і тепло втримає. "Телеграф" розповідав, як це зробити за допомогою води та плівки. Гарячий душ при відкритих дверях зігріє та зволожить ваш будинок.

Одна з проблем зими — калюжі бруду в коридорі. Вони можуть не тільки намочити ноги, а й забруднити підлогове покриття. Боротися з цим можна за допомогою стильного місця для стікання бруду — його роблять зі старого підносу та камінців. Просушити взуття зовні стає простіше, адже так сохнуть одразу і підошви.

Місце для сушіння взуття

Раніше "Телеграф" розповідав, як позбутися конденсату на вікнах та стінах і уникнути утворення цвілі. Також варто подумати про утеплення інших місць в будинку, зокрема бойлера, що дозволить зекономити на електроенергії.