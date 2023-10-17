Дихати стане легше: які кімнатні рослини очистять повітря у будинку

Деякі кімнатні квіти приносять не лише красу, а й користь

При правильному виборі рослини для будинку можна запобігти появі плісняви та покращити якість повітря. Висадіть спеціальні кімнатні квіти в кімнаті — і дихати стане легше.

Варто знати про дев’ять кімнатних рослин, які очищають повітря в будинку. Про це йдеться у матеріалі Best Life.

Сансевієрія трисмугова

Тещин язик — витривала рослина, добре росте при слабкому світлі й вимагає мінімум води. Корисна властивість зміїної квітки полягає в тому, що вона очищає повітря.

Хлорофітум чубатий

Пишна квітка в будинку любить непряме світло і добре дренований ґрунт. Павутинна рослина – природний очищувач повітря, до того ж, не є токсичним для домашніх тварин.

Англійський плющ

В’юнка кімнатна рослина чудово нейтралізує токсичні хімічні речовини і тютюновий дим. Квітка любить вологе середовище та середнє освітлення, проте дітей, котів і собак від нього варто тримати подалі.

Англійський плющ очистить повітря

Спатіфілум

Лілія миру видаляє із повітря шкідливі елементи. Плюс у тому, що кімнатна квітка не потребує особливого догляду. Рослині лише знадобиться непряме світло та регулярний полив.

Епіпремнум золотистий

Пишна ліана видаляє з повітря формальдегід, бензол і трихлоретилен, тим самим покращуючи якість повітря та зменшуючи кількість шкідливих токсинів у вашому будинку. За квіткою нескладно доглядати.

Фікус

Сміливо ставте популярну квітку в кутку кімнати. Крім красивого зовнішнього вигляду, рослина має здатність очищати повітря. Забезпечте фікус сонцем та вологим ґрунтом.

Фікус не лише прикрасить будинок, а й покращить якість повітря

Драцена

Існує багато видів цієї кімнатної рослини. Квітка — ідеальне рішення, якщо ви прагнете покращити повітря в оселі. Однак не забувайте, що сік драцени є отруйним для домашніх тварин.

Хризантема

Квітучі рослини допоможуть очистити повітря. Важливо, що рослина не потребує сонячного світла та частого поливу.

Гербера

Квітка прикрасить ваш будинок, а заразом покращить якість повітря. Подбайте, що рослина отримувала яскраве світло і не сохла.

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