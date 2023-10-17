У будинку миттєво потеплішає: чотири геніальні трюки

У холодну пору року вибирайте правильні штори

З наближенням зими домовласники починають шукати способи утеплення будинку. Навіть невеликі зміни допоможуть підвищити температуру у житлових приміщеннях.

Щоб у будинку стало тепліше, зверніть увагу на чотири хитрощі. Про прості лайфхаки пише Express.

Замініть штори

Взимку краще повести щільні штори завдовжки до підлоги. Так ви зменшите потрапляння холодного повітря до будинку. Фіранки захистять не тільки вікна, а й можуть бути бар’єром від "мінуса" в більш прохолодних частинах будинку (вхід у гараж, вхідні двері).

Закрийте замкові свердловини й поштові скриньки

Тепло може проникнути через замкову щілину старих вхідних дверей, а також через поштову скриньку, тому рекомендується закрити їх. Крім того, перевірте гумове ущільнення дверей, щоб воно було гаразд.

Використовуйте м’які матеріали

Килими — простий спосіб утеплити підлогу в кімнаті. Та й вашим ногам буде приємніше наступати на м’яку, ніж дерев’яну поверхню чи плитку. Не зайвим буде розміщення захисту від протягів біля дверей, зазвичай це має вигляд довгих подушкок.

Трюк із батареєю

Спробуйте ізолювати радіатор, щоб він не віддавав більшу частину тепла стінам. Для цього розмістіть фольгу за батареєю.

Раніше "Телеграф" розповідав, як вибрати гарний обігрівач для будинку. Варто врахувати всі плюси та мінуси.