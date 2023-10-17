Як швидше висушити одяг у холоди: хитрощі та поради

Висушити одяг можна швидше, ніж здається

Сушити взимку білизну — справжня проблема. До того ж її можуть збільшити відсутність нормального опалення або місця для сушарки. На щастя, є кілька способів швидко висушити речі навіть у несприятливих умовах.

Перше, що спадає на думку — використовувати функцію додаткового віджиму. Вона є практично на будь-якій пральній машині. Посилити ефект можна, якщо після закінчення циклу прання завантажити в барабан сухий махровий рушник, а потім уже включити додаткове віджимання. Через лічені хвилини білизна в машинці буде практично повністю сухою.

Наступний етап — погладити злегка вологі речі праскою. Якщо білизна надто мокра, відмовтеся від прасування. Інакше можна просто розтягнути тканину та зіпсувати річ.

Замість праски можна використовувати звичайний фен для волосся. В цьому випадку одяг зручніше сушити на вішалці. Феном потрібно проводити вгору і вниз, з боку на бік, не затримуючись довго одному місці. Особливу увагу потрібно приділити швам та іншим ущільненням.

Простирадло також може прискорити процес сушіння білизни. Цей спосіб підійде для тих, хто користується сушаркою. Розвішану на ній вологу білизну разом з радіатором потрібно просто накрити сухим простирадлом. Таким чином утвориться міхур гарячого повітря, який висушить білизну за лічені години.

Раніше "Телеграф" розповідав про невелику хитрість, яка зменшить рахунки за опалення. При цьому не потрібно відключати радіатори.