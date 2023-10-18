Всі роблять цю помилку: чому розчинна кава виходить огидною на смак

Виявляється, навіть розчинну каву треба вміти готувати

Ми розповідали, як обрати той сорт кавових зерен, який підійде саме вам. Тепер поговоримо про аналог, який значно поступається справжній каві — розчинний напій.

Цей напій має своїх прихильників. Її цінують за простоту приготування. Однак навіть справжні фанати розчинної кави частенько не знають про те, як правильно готувати напій, щоб він виходив смачнішим і ароматнішим. На Today.ua розповіли про популярну помилку, якої припускаються більшість кавоманів.

Якою водою заливати каву

Для багатьох це стане здивуванням і, можливо, навіть шоком, але розчинну каву не можна заливати окропом. Занадто гаряча вода знищує і так куций смак розчинної кави.

Температура води для приготування цього напою повинна бути близько 87-93 градусів, але не вище.

Технологія приготування розчинної кави

Беремо каву та чашку. Насипаємо в чашку стільки ложок порошку, скільки вам до смаку. І до кави перш за все додаємо трохи холодної води — буде достатньо кількох чайних ложок. Перемішуємо отриману "кашку" і заливаємо гарячою, але не киплячою водою.

Ще один лайфхак — доки вода для кави нагрівається, можна ще дещо зробити. Гарним рішенням буде попередньо підігріти чашку або кухоль, в якому буде напій. Також ми розповідали, як приготувати вдома у джезві справжню каву.