Копати чи не копати: як покращити якість ґрунту восени

Дачники розходяться в думках, як слід обробляти ґрунт у саду перед зимою

Багато років восени було заведено обов’язково перекопувати грядки. Це робилося, щоб розпушити землю і добре підготувати її до наступного сезону.

Сьогодні ця трудомістка, копітка робота має сенс лише у виняткових випадках, пише Merkur. Адже на зміну прийшли легші способи покращити якість ґрунту в саду та підготувати його до весни.

У ґрунті живе безліч мікроорганізмів, включаючи гриби, бактерії, кротів, які перетворюють органічні відходи на цінний гумус. У разі перекопування землі створюється своєрідний хаос і порушується баланс. Також копання підіймає у верхні шари насіння бур’янів і до весни вони здатні заполонити собою всю ділянку.

Досвідчені дачники радять копати ґрунт тільки в тому випадку, якщо він дуже важкий і глинистий.

Якщо земля на ділянці в задовільному стані, можна заощадити сили. Досить акуратно розпушити ґрунт, посіяти сидерати, провести мульчування та внести компост.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим підгодувати виснажений город восени. Прості засоби допоможуть підготувати ґрунт до нового сезону.