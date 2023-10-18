Конденсат на вікнах більше не з’явиться: що для цього потрібно зробити

Впоратися з вологістю в кімнатах дуже легко

Запітнілі вікна будинку – найчастіша проблема восени. Напевно, хоча б раз доводилося прокидатися і бачити, як на вікнах збирається вода. Якщо конденсат регулярно з’являється на вікнах, це не варто ігнорувати.

У ванній або на кухні запітніння дзеркал та стекол можна пояснити високими температурами під час купання та приготування їжі. Але у вітальні чи спальні конденсат на вікнах не повинен бути повсякденним явищем.

Основна причина запотівання вікон – дуже велика різниця між температурою зовні та всередині будинку. Виною може бути висока вологість повітря в приміщенні через неправильну вентиляцію. Щоб уникнути запотівання вікон, забезпечте подачу свіжого повітря в кожне приміщення.

Регулярно провітрюйте будинок чи квартиру, відчиняючи вікна.

Температура у приміщенні має бути однаковою протягом усього дня, бажано 21 градус. Вона не повинна бути нижчою за 18 градусів.

Використовуйте поглинач вологи або осушувач повітря.

Сушіть білизну на балконі.

Не кладіть мокрий одяг на радіатори.

Запобігти запотіванню вікон допомагає піна для гоління. Тонкий шар засобу потрібно нанести на скло та протерти м’якою ганчіркою.

Також можна приготувати суміш гліцерину та спирту в пропорції 1:1, розпорошити її на скло та витерти насухо.

Раніше "Телеграф" ділився способами швидко висушити білизну в осінньо-зимовий період. Додаткових гаджетів купувати не доведеться.