Конденсат на вікнах більше не з’явиться: що для цього потрібно зробити
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Впоратися з вологістю в кімнатах дуже легко
Запітнілі вікна будинку – найчастіша проблема восени. Напевно, хоча б раз доводилося прокидатися і бачити, як на вікнах збирається вода. Якщо конденсат регулярно з’являється на вікнах, це не варто ігнорувати.
У ванній або на кухні запітніння дзеркал та стекол можна пояснити високими температурами під час купання та приготування їжі. Але у вітальні чи спальні конденсат на вікнах не повинен бути повсякденним явищем.
Основна причина запотівання вікон – дуже велика різниця між температурою зовні та всередині будинку. Виною може бути висока вологість повітря в приміщенні через неправильну вентиляцію. Щоб уникнути запотівання вікон, забезпечте подачу свіжого повітря в кожне приміщення.
- Регулярно провітрюйте будинок чи квартиру, відчиняючи вікна.
- Температура у приміщенні має бути однаковою протягом усього дня, бажано 21 градус. Вона не повинна бути нижчою за 18 градусів.
- Використовуйте поглинач вологи або осушувач повітря.
- Сушіть білизну на балконі.
- Не кладіть мокрий одяг на радіатори.
Запобігти запотіванню вікон допомагає піна для гоління. Тонкий шар засобу потрібно нанести на скло та протерти м’якою ганчіркою.
Також можна приготувати суміш гліцерину та спирту в пропорції 1:1, розпорошити її на скло та витерти насухо.
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