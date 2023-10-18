Що купити до зими аби пережити блекаути: поради для мешканців багатоповерхівок

В квартирі важче налагодити побут без світла та опалення, аніж в приватному будинку

Російські окупанти цієї зими можуть намагатися знову цілити в інфраструктуру і занурювати українські міста в темряву. В таких випадках частина багатоповерхівок втрачає також і опалення. Хоч місцева влада і звітує про підготовку до опалювального періоду та різноманітних небезпек зі сторони росії, до цього можна підготуватися також і самостійно.

"Вікна" публікували поради експертів для виживання людей у місті. Зазначається, що найскладніша ситуація — у мешканців багатоповерхівок, адже в приватному будинку набагато простіше організувати опалення та генератор.

Інструктор з виживання Сергій Білоус порекомендував окрім стандартних речей для тривожної валізки завжди мати під рукою:

ліхтарик з запасними батарейками або акумуляторною батареєю

газову лампу для приготування їжі

запаси харчів та води, наприклад каші швидкого приготування й різноманітні консерви.

Що ж до потреби у гігієні то знадобиться запас вологих та сухих серветок, сміттєві пакети, відра. Якщо є можливість, можна змонтувати сонячну електростанцію для зарядки різноманітних гаджетів.

Директор нафтогазового консультаційного центра Ньюфолк Андрій Закревський рекомендує створити кімнату тепла. Розмістити її можна на кухні, де зручно одразу грітися при приготуванні їжі на газу. Там можна облаштувати місце де можна відпочити, наприклад поставити диван. Заздалегідь також важливо утеплити квартиру, зокрема вікна та двері.

"Телеграф" розповідав, яким чином можна просто утеплити пластикові та дерев'яні вікна в будинках і квартирах українців. Що ж до зовнішніх дверей, то тут шляхів утеплення може бути одразу кілька, однак є і варіанти простих та недорогих рішень.