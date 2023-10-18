Потрібен всього 1 інгредієнт: як вимити посуд у холодній воді під час блекауту

Він продається в аптечці

Якщо у вас немає можливості під час відключення світла закип'ятити воду для миття посуди, то є один лайфхак, який допоможе у цій ситуації.

Що потрібно взяти та яку кількість суміші нанести на губку, можна дізнатись на сайті Useti.

Для того, щоб вимити посуд у холодній воді, достатньо використовувати звичайну гірчицю. Її можна придбати в аптеці. Цей бюджетний засіб точно вимиє навіть гору посуду і не залишить жодного сліду від жиру. Візьміть суху гірчицю (близько 50 г) і посипте нею губку.

Гірчиця швидко впорається з харчовим брудом і ваш посуд буде сяяти чистотою і скрипіти, немов після посудомийки.

Окрім того, за допомогою декількох порад можна якомога більше зберегти питну воду. Її треба тримати в температурі не нижче 0 та не вище 25 градусів. Вона також має стояти в приміщенні. що провітрюється.

Таку воду, якщо відкрили бутиль, потрібно використати протягом від 10 до 14 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як швидко та ефективно видалити наліт від чаю чи кави з білих чашок.