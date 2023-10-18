Більше нічого не виросте: які рослини в саду заборонено обрізати восени

Не всі культури на ділянці потребують осінньої обрізки

Досвідчені дачники регулярно видаляють зайве на своїх культурах у саду. Однак осінь – не найвдаліший час для обрізання багатьох дерев, чагарників та квітів.

Деякі рослини заборонено обрізати в жовтні, інакше їм настане кінець. Про це йдеться у матеріалі Express.

Які рослини не можна обрізати у жовтні

Чагарники, що цвітуть навесні

Існує ризик видалити квіткові бутони для розвитку культури наступного року. Наприклад, будьте обережні з бузком та азалією.

Дерева

Деревам, особливо листяним, не потрібне сильне обрізання у жовтні. Пізня маніпуляція може підвищити вразливість культур до холоду та призвести до зайвих стресів у зимовий час.

Троянди

У регіонах із холодною зимою дачники закликають відкласти сильне обрізання троянд. Достатньо мінімально приділити увагу кущам, прибравши хворі та пошкоджені пагони.

Вічнозелені чагарники

Підходьте обережно до обрізки вічнозелених чагарників, таких як самшит і тис, у жовтні. Допустима легка обрізка, що формує і підтримує, нічого більше.

Багаторічні рослини

Більшість багаторічників можна обрізати восени, як тільки вони відцвітуть і скинуть листя. Але надто пізнє втручання не дасть культурам правильно підготуватися до холодного сезону.

Декоративні трави

Декоративні трави слід залишати необрізаними до кінця зими або початку весни. У вашому саду буде красиво, а рослини легко перезимують.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно обрізають малину на зиму. Важливо не припуститися помилок, інакше рослина загине.