Більше нічого не виросте: які рослини в саду заборонено обрізати восени
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Не всі культури на ділянці потребують осінньої обрізки
Досвідчені дачники регулярно видаляють зайве на своїх культурах у саду. Однак осінь – не найвдаліший час для обрізання багатьох дерев, чагарників та квітів.
Деякі рослини заборонено обрізати в жовтні, інакше їм настане кінець. Про це йдеться у матеріалі Express.
Які рослини не можна обрізати у жовтні
- Чагарники, що цвітуть навесні
Існує ризик видалити квіткові бутони для розвитку культури наступного року. Наприклад, будьте обережні з бузком та азалією.
- Дерева
Деревам, особливо листяним, не потрібне сильне обрізання у жовтні. Пізня маніпуляція може підвищити вразливість культур до холоду та призвести до зайвих стресів у зимовий час.
- Троянди
У регіонах із холодною зимою дачники закликають відкласти сильне обрізання троянд. Достатньо мінімально приділити увагу кущам, прибравши хворі та пошкоджені пагони.
- Вічнозелені чагарники
Підходьте обережно до обрізки вічнозелених чагарників, таких як самшит і тис, у жовтні. Допустима легка обрізка, що формує і підтримує, нічого більше.
- Багаторічні рослини
Більшість багаторічників можна обрізати восени, як тільки вони відцвітуть і скинуть листя. Але надто пізнє втручання не дасть культурам правильно підготуватися до холодного сезону.
- Декоративні трави
Декоративні трави слід залишати необрізаними до кінця зими або початку весни. У вашому саду буде красиво, а рослини легко перезимують.
Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно обрізають малину на зиму. Важливо не припуститися помилок, інакше рослина загине.