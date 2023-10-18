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Більше нічого не виросте: які рослини в саду заборонено обрізати восени

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Обрізка може нашкодити трояндам Новина оновлена 18 жовтня 2023, 17:06
Обрізка може нашкодити трояндам. Фото Freepik

Не всі культури на ділянці потребують осінньої обрізки

Досвідчені дачники регулярно видаляють зайве на своїх культурах у саду. Однак осінь – не найвдаліший час для обрізання багатьох дерев, чагарників та квітів.

Деякі рослини заборонено обрізати в жовтні, інакше їм настане кінець. Про це йдеться у матеріалі Express.

Які рослини не можна обрізати у жовтні

  • Чагарники, що цвітуть навесні

Існує ризик видалити квіткові бутони для розвитку культури наступного року. Наприклад, будьте обережні з бузком та азалією.

  • Дерева

Деревам, особливо листяним, не потрібне сильне обрізання у жовтні. Пізня маніпуляція може підвищити вразливість культур до холоду та призвести до зайвих стресів у зимовий час.

  • Троянди

У регіонах із холодною зимою дачники закликають відкласти сильне обрізання троянд. Достатньо мінімально приділити увагу кущам, прибравши хворі та пошкоджені пагони.

  • Вічнозелені чагарники

Підходьте обережно до обрізки вічнозелених чагарників, таких як самшит і тис, у жовтні. Допустима легка обрізка, що формує і підтримує, нічого більше.

  • Багаторічні рослини

Більшість багаторічників можна обрізати восени, як тільки вони відцвітуть і скинуть листя. Але надто пізнє втручання не дасть культурам правильно підготуватися до холодного сезону.

  • Декоративні трави

Декоративні трави слід залишати необрізаними до кінця зими або початку весни. У вашому саду буде красиво, а рослини легко перезимують.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно обрізають малину на зиму. Важливо не припуститися помилок, інакше рослина загине.

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#Троянди #Дерева #Рослини