Можете накликати біду: де в домі не можна зберігати віник

Віник може стати поганим знаком та розплідником для бактерій

Віками віник служив символом чистоти, порядку та добробуту для наших предків. Проте, мало хто знає, що його використання супроводжується певними правилами та таємницями, здатними вплинути на життя та долю.

Важливо пам’ятати, що віник не слід передавати будь-кому, а також не менш важливо знати, куди і як розмістити його в будинку, щоб уникнути непередбачених проблем, інформують "Белновости".

Віник не можна розміщувати у трьох місцях

Санвузол

Рекомендується уникати розміщення віника у туалеті або у ванній кімнаті. Вважається, що наявність віника в приміщеннях, пов’язаних з гігієною, може негативно вплинути на здоров’я мешканців даного житла.

Вітальня

Ця кімната також не підходить для зберігання віника. За повір’ями, віник у вітальні може сприяти виникненню сімейних проблем, включаючи серйозні конфлікти між подружжям, а також погіршення відносин між батьками та дітьми.

Зачинені двері

Часто у квартирах можна спостерігати відкриті двері, такі як двері на кухню або в спальню. Багатьом здається зручним розмістити віник за дверним полотном, щоб зв’язка лозин не заважала. Однак, згідно з повір’ями, залишати віник за дверима не рекомендується, оскільки це може позбавити його позитивної енергетики.

Раніше ми розповідали про несподівану, але дуже корисну хитрість – зберігання віника в поліетиленовому пакеті. Це може допомогти зберегти віник у чистоті та сухості, а також захистити його від пилу та комах.