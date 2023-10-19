Майже як пральна машинка: кішка з Британії встановила рекорд найгучнішого мурчання (відео)

Поки що незрозуміло, кого досягнення порадувало більше — кішку чи її господиню

Кішка з Кембриджширу (Великобританія) побила світовий рекорд з найгучнішого мурчання. Воно можна порівняти з гучністю киплячого чайника.

Як говориться на сайті Книги рекордів Гіннесса, 14-річна рекордсменка на ім’я Белла живе разом із родиною Ніколь Спінк, яка й вирішила переконатися, що її киця справді унікальна.

За її словами, кішка любить мурчати завжди і скрізь — після їжі, коли її гладять, коли треба "заглушити" телевізор і навіть у кабінеті ветеринара.

"Мій покійний чоловік завжди скаржився через те, що її муркотіння вечорами перекривало звук телевізора", — зазначила Спінк.

Виміри гучності проводили у присутності представника книги рекордів Гіннесса, а також звукооператора зі спеціальною апаратурою. Як виявилося, Белла змогла намуркотіть на цілих 54,59 децибела, що можна порівняти з киплячим чайником і майже дотягує до пральної машинки.

Таким чином Белла стала найгучнішою з домашніх кішок, що нині живуть, за що й отримала відповідну грамоту.

Втім, це не абсолютний рекорд. Так у 2011 році котик Смокі з Нортгемптона зміг встановити абсолютний рекорд, а через чотири роки до нього приєднався кіт Мерлін іди Девона. Обидва вони відзначилися тим, що вміли бурчати з гучністю 67,8 децибела, і їхній рекорд не побитий досі.

Нагадаємо, 104-річна Дороті Хоффнер із Чикаго стала найстарішою людиною у світі, яка здійснила стрибок з парашутом. При цьому їй не завадило навіть те, що на землі вона рухається з ходунками.