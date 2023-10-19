Навіщо посипати город тирсою і стружкою: завжди будете так робити перед зимою

Не дайте ґрунту постраждати від осінніх та зимових заморозків

Підбір відповідного покриття для захисту городу та саду – це складне рішення. У більшості ситуацій садівники та городники віддають перевагу натуральним варіантам, таким як лапник, солома або опале листя волоського горіха.

На деяких ділянках є спеціальне обладнання для оброблення деревини, що призводить до створення значного обсягу деревної стружки. Її можна використовувати як покриття дачної ділянки на період морозів. Про це пише pixelinform.

Користь тирси та стружки для городу

Їхнім головним завданням є запобігання вимерзанню рослин, і часто вони застосовуються навколо кореневої зони. Не потрібно повністю покривати рослини тирсою, і важливо пам’ятати, що такий вид укриття може змінити кислотність грунту.

Найкраще використовувати тільки сухі компоненти. Чим вони дрібніші, тим ефективніше вони вбирають вологу.

Єдиний недолік. Навесні ґрунт під тирсою повільно тане, через що його доведеться прибирати. Це займає багато часу.

Раніше ми писали, чим ще можна посипати город, щоб отримати щедрий урожай наступного року. Це добриво ідеальне для осінньої пори.