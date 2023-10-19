Допоможуть матрац та оцет: 10 способів попрасувати білизну під час блекауту

Треба дотримуватись цих порад

Під час блекаутів вдома може назбиратись купа пом'ятої білизни. Якщо у вас немає бажання брати до рук праску або вимкнено електропостачання, то є безліч способів, які допоможуть впоратись з цим.

Про корисні поради та лайфхаки, що допоможуть попрасувати речі, можна дізнатись на сайті Meta.ua. Ці способи може і не підійдуть для боротьби з сильними заломами, однак є шанс усунути невелику пом'ятість.

10 простих лайфхаків для пом'ятої білизни

Металева каструля . Коли вода у каструлі закипить, злийте її й використовуйте дно посуду як праску. Переконайтеся, що дно чисте.

. Коли вода у каструлі закипить, злийте її й використовуйте дно посуду як праску. Переконайтеся, що дно чисте. Кондиціонер та столовий оцет . Білизну можна розгладити за допомогою кондиціонера для полоскання та 9% оцту. Для цього змішайте обидва засоби в рівних пропорціях у воді та за допомогою пульверизатора обприскуйте футболку.

. Білизну можна розгладити за допомогою кондиціонера для полоскання та 9% оцту. Для цього змішайте обидва засоби в рівних пропорціях у воді та за допомогою пульверизатора обприскуйте футболку. Пар . У такому разі на допомогу прийде чайник — закип'ятіть у ньому воду і потримайте одяг за 30 сантиметрів від пари.

. У такому разі на допомогу прийде чайник — закип'ятіть у ньому воду і потримайте одяг за 30 сантиметрів від пари. Вологий рушник . Розкладіть річ на рівній поверхні, накрийте її вологим і добре віджатим рушником, притисніть, намагаючись розгладити пом'яті місця.

. Розкладіть річ на рівній поверхні, накрийте її вологим і добре віджатим рушником, притисніть, намагаючись розгладити пом'яті місця. Вологі руки. Змочіть руку у воді та проведіть кілька раз долонею по ткані.

Гаряча вода . Якщо будете приймати душ, то повісьте десь у ванній кімнаті одяг. Він трошки змочиться та випрямиться.

. Якщо будете приймати душ, то повісьте десь у ванній кімнаті одяг. Він трошки змочиться та випрямиться. Матрац . Трошки змочіть одежу водою та покладіть під матрац. На ранок одяг буде попрасований.

. Трошки змочіть одежу водою та покладіть під матрац. На ранок одяг буде попрасований. Гаряча банка . Налити у банку окріп і попрасувати одяг. Таким методом не вдасться розгладити джинси, але футболку може.

. Налити у банку окріп і попрасувати одяг. Таким методом не вдасться розгладити джинси, але футболку може. Прес . Для цього на рівній і твердій поверхні розкладіть пом'яту річ, а зверху поставте велику каструлю з водою і покладіть книги. У такому вигляді річ має пролежати кілька годин.

. Для цього на рівній і твердій поверхні розкладіть пом'яту річ, а зверху поставте велику каструлю з водою і покладіть книги. У такому вигляді річ має пролежати кілька годин. Скласти в рулон. Згорнути одежу в рулон, а якщо вона трошки волога, то її можна підсушити феном.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому не можна класти в шафу свіжопопрасований одяг.