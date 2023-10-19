Як відчистити дім від шерсті домашнього улюбленця: потрібно лише одну річ
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Ця річ коштує недорого і доступна кожному
Звичайна шерсть від собак і котів може знаходитися в оселі на текстильних поверхнях, меблях і навіть підвіконнях. Звичайне прибирання вологою ганчіркою не завжди ефективно бореться з цією "пухнастою проблемою".
На допомогу приходять різні лайфхаки, які можна використовувати з доступними та недорогими засобами. Дієвий метод позбавлення від шерсті домашніх тварин — це використання скотчу, пише express.
Як прибрати шерсть скотчем
Просто намотайте стрічку навколо вашої руки з клейкою стороною скотчу назовні і пройдіться по ділянках, де накопичилася шерсть вашого вихованця. Як альтернатива, ви також можете скористатися спеціальним валиком для видалення шерсті, який коштує недорого. З його допомогою можна легко очистити одяг та меблі від шерсті домашніх тварин.
Слід зазначити, що при невеликій кількості шерсті можна використовувати мікрофіброву серветку. Завдяки своїм антистатичним і поглинаючим властивостям, вона ефективно вбирає шерсть з підлоги.
Якщо вам доступні кошти, розгляньте можливість придбання пилососа, призначеного спеціально для регулярного прибирання шерсті котів та собак у домі.
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