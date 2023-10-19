Батарея грімить та свистить: як усунути поломку без допомоги сантехніка

Ці поради допоможуть самостійно впоратися з невеликими поломками

Ось-ось розпочнеться опалювальний сезон. В цей час добре б не тільки знати, як заощадити на рахунках за опалення, але й про те, як самостійно усунути можливу НП з батареєю.

Під час запуску системи опалення може скластися непередбачена ситуація – радіатор почне видавати дивні звуки шипіння чи гуркоту. Далеко не завжди обов’язково викликати сантехніка. Є випадки, коли радіатор можна привести до робочого стану самостійно. Про те, як це зробити, пише Kobieta.

Як тільки ви почули, що з радіатора долинають дивні звуки, такі як шипіння і дзижчання, якнайшвидше з'ясуйте причини та розв'яжіть проблему. В іншому випадку це може призвести до виходу батареї з ладу.

Що означає шипіння в радіаторі

Шипіння, яке можна почути з радіатора, часто спричинене скупченням повітря або надто високою швидкістю води в системі опалення. Зазвичай таку проблему ми можемо вирішити самостійно, без необхідності виклику фахівця. Достатньо спустити зайве повітря з радіатора.

Якщо вам необхідно змінити тиск води, варто встановити циркуляційну помпу центрального опалення.

Якщо з цього нічого не допомагає, викликайте фахівця.

Також переконайтеся, що з радіатора не капає вода.

Що означає стукіт у радіаторі

Причин деренчання в радіаторах може бути кілька. Зазвичай, це несерйозні несправності.

Тиск у системі. Зменшення або збільшення цього значення може спричинити стукіт.

Ослаблення кріплень радіатора.

Стороннє тіло в системі. Поодинці виправити це не вдасться. Прийдеться викликати сантехніка.

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