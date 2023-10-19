У будинку відразу потеплішає: незвичайний трюк із батареями (відео)

Щоб у кімнаті піднялася температура, спробуйте пораду популярного блогера

У холодний сезон домовласники замислюються над тим, як швидко та дешево утеплити квартиру. Але лише одна маленька хитрість з батареями дозволить не мерзнути вам цієї зими.

Щоб у будинку потепліло, спробуйте популярний лайфхак із радіаторами. Про незвичайний трюк розповідає блогер @the.cosyclub в TikTok. (Повне відео перегляньте, прогорнувши до кінця матеріалу).

Так, автор ролика показує, як без зайвих зусиль покращити теплоізоляцію в кімнаті, заодно заощадивши на платіжках у опалювальний сезон. Ключовий матеріал, який потрібний для лайфхака, можливо, вже є на вашій кухні, оскільки це фольга.

Блогер обертає старий аркуш картону фольгою, а потім розміщує його за радіатором. Зазначимо, що верхня частина матеріалу трохи виступає над батареєю. За словами автора відео, такий нехитрий крок допоможе утеплити кімнату. Завдяки хитрощі радіатор віддаватиме все тепло в будинок, зберігаючи комфортну температуру в кімнаті.

Раніше "Телеграф" розповідав, як заощадити на опаленні протягом холодного сезону. За допомогою хитрого виверту ви збережете свої гроші.