Як не замерзнути вночі без опалення: експерт зі сну дав поради

Ці прості поради допоможуть зігрітися та заснути

Одна з нагальних проблем восени та взимку — не замерзнути у квартирі з поганим опаленням або без нього. І якщо вдень можна зігрівати себе додатковим рухом, для ночі цей спосіб зовсім не підходить. У цій ситуації може врятувати спальник і не лише.

Британський експерт зі сну Джеймс Хіггінс поділився своїми способами зігрітися без використання опалення.

Використовуйте наматрацник. За його словами, цей елемент постільної білизни може стати однією із найкращих інвестицій, які можна зробити для свого сну. Взимку матраци з піною з ефектом пам’яті та наматрацник з мікрофібри зберігають тепло та забезпечують додатковий рівень комфорту.

Повісьте на вікна штори із щільного матеріалу. Вони зберігатимуть тепло в кімнаті та не пропустять усередину холодне повітря від вікна.

Застилайте ліжко фланелевими простирадлами. Фланель — один із найтовстіших матеріалів для постільної білизни. До того ж це дуже м’який і приємний до тіла матеріал.

Одягайте шкарпетки з кашеміру. За словами Хігінса, кашемір зберігає втричі більше тепла, ніж звичайні вовняні шкарпетки.

Гарячі напої перед сном допоможуть тимчасово збільшити температуру тіла. Експерт рекомендує випивати чашку трав’яного чаю та відмовитися увечері від напоїв із цукром та кофеїном.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко підвищити температуру у квартирі. Скористайтеся цими 4 лайфхаками.