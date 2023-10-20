Гороскоп Таро на тиждень: Терезам варто слухати поради, а Левам — як слід відпочити

Розповідаємо, що чекає на всі знаки найближчим часом

Кінець жовтня 2023 року багатьом принесе можливості для реалізації, удачу, натхнення та знакові події, однак у деяких не обійдеться і без прикрощів та негативу.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі для всіх знаків Зодіаку на тиждень із 23 по 29 жовтня 2023 року включно.

Овен — перевернутий Світ

У цьому положенні карта говорить про те, що Ви близькі до успіху, але з якихось причин повна перемога поки що не настане.

Телець — перевернута Дев’ятка пентаклів

У цьому положенні карта каже, що на Вас найближчим часом можуть чекати фінансові втрати і нерозсудливість, можливо, Ви десь не прислухаєтеся до поклику серця, приймете невірне рішення і помилитеся. Це може стосуватися як роботи, і домашніх справ, сім’ї, друзів.

Близнюки — перевернута Вежа

Настав час для змін у вашому житті. У звичайному положенні карта каже, що вони будуть серйозними та болючими, проте перевернута Вежа вказує на те, що Ви готові до змін на краще, і зможете легко їх прийняти.

Рак — Туз жезлів

Це карта зародження чогось, — почуттів, нової справи, ідеї, задуму, мети чи якоїсь події. Також найближчими днями Вам може супроводжувати успіх і з’являться якісь гроші.

Лев — Четвірка мечів

Це карта перерви між битвами, що говорить про те, що Вам потрібний тайм-аут. Можливо, зараз у Вас повно невирішених справ, проте потрібен перепочинок, після якого Ви з новими силами ринете в бій. Проведіть час віч-на-віч із собою, влаштуйте собі відпочинок від гаджетів, — це піде на користь.

Діва — перевернута Імператриця

На тижні у Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.

Терези — Ієрофант

Ви безперечно досягли успіхів, проте не варто зазнаватися або зупинятися на досягнутому і бути надмірно самовпевненим. Прислухайтеся до порад, — вони можуть допомогти знайти рішення з питання, що хвилює Вас.

Скорпіон — перевернутий Король мечів

У цьому положенні карта вказує, що Ви можете найближчим часом керуватися помилковими висновками, через що будете агресивними та несправедливими до інших людей.

Стрілець — порожня карта

У колоді є дві карти, які з обох боків виглядають однаково, і вони мають відразу кілька трактувань. Можливо, події наступного тижня ще не визначені для Вас, або знання про них може чимось нашкодити Вам.

Козоріг — перевернута Сімка жезлів

У цьому положенні карта виступає застереженням, незабаром Ви можете отримати неприємні новини, при цьому варто бути рішучим, щоб з ними впоратися.

Водолій — Король кубків

Це надзвичайно гарна карта, яка передбачає кінець чорної смуги, домашній затишок, щирість і щедрість. Також є шанс, що скоро Ви зустрінете когось особливого.

Риби — перевернута Десятка мечів

У звичайному положенні ця карта прогнозує лихо, яке може обвалитися громом серед ясного неба. Однак перевернута Десятка мечів обіцяє промінчик надії, який незабаром осяє Ваше життя. На деякий час труднощі відступлять, з’являться гроші та удача — не проґавте їх.

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