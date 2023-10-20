Довго живуть і майже не вимагають уваги: найкращі варіанти рослин для дому

Висадіть ці рослини, щоб у будинку стало затишніше

Чотири кімнатні рослини стануть знахідкою для тих, хто не готовий витрачати час і зусилля на догляд за "зеленими друзями" в будинку, наприклад, примхливою орхідеєю. Що важливо, ці квіти будуть тішити вас довгі роки.

У списку невибагливих і довговічних рослин для будинку опинилися чотири квітки. Про це пише Express

Молоділо покрівельне

Вічнозелена рослина цвіте в літні місяці, але листя залишається на ньому цілий рік. Ідеальна температура для цієї квітки становить від 18°C до 24°C.

Молоділо покрівельне

Павутинні рослини

Хлорофітум чубатий любить яскраве, але непряме сонячне світло. Полив вимагається лише тоді, коли верхній шар ґрунту здається сухим на дотик. Відмінно підходять для всіх, хто має вихованців, оскільки вважаються нетоксичними для домашніх тварин.

Хлорофітум чубатий

Диявольський плющ

Красива кучерява рослина з серцеподібним листям може переносити слабке світло і мінімальний полив. Однак не давайте його пробувати домашнім тваринам, це небезпечно для ваших пухнастих друзів.

Диявольський плющ

Мирна лілія

Популярна рослина з розкішними квітами не вимагатиме особливого догляду. Вам лише потрібно перевіряти ґрунт раз на тиждень. Якщо сухий — полийте, злегка вологий — залиште для подальшого висихання. Мирна лілія любить освітлення від середнього до слабкого, так вона ще більше цвістиме.

Мирна лілія

Раніше "Телеграф" розповідав, які рослини токсичні для домашніх тварин. Краще прибрати квіти подалі від ваших улюбленців.