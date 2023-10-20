Ви готові до зими? Топ справ, які слід встигнути зробити вдома

П'ять дій, які допоможуть бути більш готовими до зими в квартирі та приватному будинку

Підготовка до зими вже мала початися в багатьох українських родинах. І хоча є лайфхаки як швидко та ефективно подолати холод вдома, підготуватися заздалегідь все ж таки буде гарним варіантом.

Варто переконатися що у вас є все необхідне, щоб коли настає перший несподіваний мороз, ви могли бути спокійні. Простий перелік справ не займе багато часу для перевірки, але ви будете знати, де треба докласти додаткових зусиль.

Підготуйте труби

Якщо ви живете в приватному будинку, то не забудьте ізолювати труби, які знаходяться зовні стін або в неопалювальному місці. В разі сильних морозів вода в трубі може розірватися, тому варто злити воду з зовнішніх систем поливу.

Перевірте дерева навколо будинку

Навіть якщо ви живете в квартирі, на це варто звернути увагу. Дерева можуть своїми гілками нависати над будинком або під'їздом чи торкатися лінії електромереж. В разі сильного вітру вони можуть впасти або пошкодити все навколо. Якщо вони виглядають відмерлими може знадобитися заявка балансоутримувачу або якщо вживете у приватному секторі — ручне видалення зайвої гілки.

Перевірте свої замки

Це стосується не тільки зовнішніх дверей будинків та квартир, а й автомобілів. Можливо знадобиться змастити замкову щілину та штифти всередині замка для того, щоб він точно гарно відкривався.

Потурбуйтесь про рослини

Якщо у вас є прибудинкова ділянка або клумба біля під'їзду варто заздалегідь мульчувати землю або обрізати багаторічні рослини. Для кожного виду є свої правила зимування. Так само варто потурбуватися і про рослини вдома — за потреби зробити їм додаткове освітлення або поставити горщики у дерев'яний ящик, щоб протяги не нашкодили кореневій системі.

Блокуйте протяги

Аби позбутися зайвого холоду в приміщенні, разом зі свічкою треба обійти весь свій будинок перевіривши двері та вікна на протяги. Також варто перевірити і плінтуси, адже з-під них також може тягнути холодом

Раніше "Телеграф" розповідав, яким чином можна ліквідувати протяги навколо вхідних дверей додатково їх утепливши, а також як зробити утеплення для вікон самостійно з рештків пінопласту. Окрім підготовки будинку та квартири до зими варто також подбати про те, щоб у житлі було все необхідне на випадок блекауту.