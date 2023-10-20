Як вигнати павуків із дому без хімії: лайфхак із лимонною шкіркою

Проженете павуків із квартири та дачі

Господині, помітивши збільшення кількості павуків у будинку, намагаються з ними боротися за допомогою ретельного прибирання. Хоч ці членистоногі комахи й не шкідливі, та сусідство з ними є не надто приємним.

Поки одні власниці осель влаштовують генеральне прибирання, інші використовують лайфхак, який проганяє небажаних гостей. Для цього можна використати лимонну шкірку, пише newsyou.info. З нею швидко, легко і просто справитися із проблемою.

Як застосовувати лимонну шкірку

Як з’ясувалося, цитрусовий запах не до вподоби набридливим комахам, які снують павутину в кутках кімнат. Тому лимонна шкірка ідеально підійде для боротьби з ними. Аби їх позбутися, необхідно очистити лимон від шкірки так, щоб отримати її великий суцільний шматок. Ним натерти поверхні, а також підвіконня в будинку. Цитрусовий аромат відлякуватиме непроханих гостей і вони не селитимуться у домі. Разом з тим, отримаєте ще одну вигоду: насолоджуватиметеся приємним лимонним ароматом.

Інші прості способи вигнання павуків

Окрім лимонного лайфхаку, існують інші прості способи боротьби з цими членистоногими. Під час ретельного прибирання особливу увагу приділіть ванній та кухні, через те, що це їхні найулюбленіші місця "проживання". Наприклад, на дачі можна заклеїти за допомогою спеціальних засобів шпарини в дерев’яних вікнах. Тоді павуки не зможуть потрапити всередину житла.

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