На носі холод: як зволожити повітря під час роботи обігрівача

З цими способами сухого повітря позбудетеся напрочуд легко

Використання під час похолодання опалювальних пристроїв, неправильна експлуатація котрих може призвести до пожежі, для багатьох жителів осель є вимушеною необхідністю. Від них у помешканні "оселяється" сухість повітря, що створює не зовсім комфортні умови для проживання.

Як боротися із цією проблемою за допомогою нетрадиційних методів, розповідає news.uaportal.com. Ці прості способи не потребують матеріальних затрат.

Перший спосіб

Для зволоження повітря ідеально підійдуть миски, наповнені водою. Їх встановлюють поблизу джерел тепла. Нагрівання опалювальних пристроїв спричинює випаровування води й підвищення вологості в кімнаті.

Другий спосіб

З проблемою природного зволоження повітря ідеально справляться деякі кімнатні квіти. Під час властивого їм процесу транспірації, вони виділяють у повітря вологість. Є серед них такі, котрі це роблять досить інтенсивно. Це лілії миру, арекові пальми, бостонські папороті тощо.

Третій спосіб

Метод "вологого тепла" – це ще один спосіб зволожити сухе повітря. Необхідно взяти термостійкі піддони або місткості, наповнити їх водою і поставити зверху на обігрівач. Вода, поступово нагріваючись, випаровуватиметься і зволожуватиме сухе повітря.

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