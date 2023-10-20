Вибрати ліхтарик для дому та вулиці: треба звернути увагу на 7 параметрів

Надпотужними вважаються туристичні, а мінімальне освітлення можуть дати ліхтарі на брелоку

При відключенні світла, особливо в аварійних ситуаціях, не можна робити 13 речей. Серед них є заборона з приводу запалювання свічок без вашого нагляду, якщо вдома є діти або домашні улюблені. Тому, щоб не зашкодити собі, треба використовувати ліхтарик. Вони мають безліч форм, освітлення, живлення тощо.

Якщо потрібен ліхтарик для дому і його не виноситимуть на вулицю, то можна віддати перевагу універсальним або кемпінговим ліхтарям на акумуляторах або батарейках, мовиться на сайті Stylus.

У разі, якщо ліхтарик буде "вуличним", то краще брати налобний або ручний з великою дальністю освічення. Вони компактні та легко помістяться у сумку.

Як вибрати хороший ліхтарик

Матеріал корпусу . Необхідно обирати в залежності від умов використання та бюджету. Якщо треба для роботи в умовах великої вологості, то тоді краще зупинитись на водонепроникних.

. Необхідно обирати в залежності від умов використання та бюджету. Якщо треба для роботи в умовах великої вологості, то тоді краще зупинитись на водонепроникних. Потужність . Якщо ліхтарик для дому, то вистачить на 10 лм, 20-30 лм (потужність світла вимірюється у люменах), який забезпечить освітлення на 20 метрів. Понад 30 лм — ліхтарики для туристів. Надпотужні мають силу світла в межах 100-250 лм.

. Якщо ліхтарик для дому, то вистачить на 10 лм, 20-30 лм (потужність світла вимірюється у люменах), який забезпечить освітлення на 20 метрів. Понад 30 лм — ліхтарики для туристів. Надпотужні мають силу світла в межах 100-250 лм. Тип джерела світла. Найкраще обирати світлодіоди. Вони мало споживають енергії та безпечні для використання.

Найкраще обирати світлодіоди. Вони мало споживають енергії та безпечні для використання. Режими світіння. Краще мати пристрій із кількома режимами світіння. Наприклад, для виконання якоїсь роботи у темряві потрібно багато світла, а для відпочинку — вмикати економний режим.

Краще мати пристрій із кількома режимами світіння. Наприклад, для виконання якоїсь роботи у темряві потрібно багато світла, а для відпочинку — вмикати економний режим. Температура світла . Пропонується зупинитись на нейтральних, теплих або холодних світлодіодах.

. Пропонується зупинитись на нейтральних, теплих або холодних світлодіодах. Живлення. Якщо було вибрано модель з акумулятором, то для частого використання варто купувати ліхтар із місткістю батареї 1000-2000 мАг. Така модель забезпечить до 12 годин безперервної роботи.

Якщо було вибрано модель з акумулятором, то для частого використання варто купувати ліхтар із місткістю батареї 1000-2000 мАг. Така модель забезпечить до 12 годин безперервної роботи. Спосіб підзарядки. Швидше заряджаються ліхтарі від електромережі та за допомогою кабелю USB.

Швидше заряджаються ліхтарі від електромережі та за допомогою кабелю USB. Додаткові аксесуари. Якщо потрібен компактний пристрій для носіння в руці, то повинна бути ручка або петля для зап'ястя. Щоб підвісити ліхтар на висоті, пристрій може бути доповнений карабіном або гачком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як за допомогою одного аптечного товару можна вимити посуд у холодній воді.