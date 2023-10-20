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У тіні виглядатимуть шикарно: які рослини краще посадити

Автор
Лариса Семенюк Лариса Семенюк
Дата публікації
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Автор
Хости полюбляють тінь Новина оновлена 20 жовтня 2023, 17:56
Хости полюбляють тінь. Фото simya.com.ua

У цих рослин дуже гарне листя і ніжні квіти

Ви збираєтесь поповнити квітник новими рослинами? Ще є час. Можна подумати, які при осінній посадці квітів додати нові екземпляри. Для тіні ідеально підійдуть хости, які дивуватимуть аж до пізньої осені пістрявим листям.

Кількість сортів надзвичайно велика. Але з-поміж них можна вибрати ті, які неймовірно красиві. Разом із prostoway.com розповімо, на які варто звернути увагу.

Liberty

Посадивши цей сорт, матимете кущик завширшки 80, завдовжки – 20 сантиметрів. Сизо-зелене листя обрамлене нерівною широкою облямівкою, пофарбованою в золотистий колір. Він поступово, ближче до осені, світлішатиме і ставатиме кремовим. Квіти в нього бузкового кольору.

Хоста Liberty
Хоста Liberty. Фото procvetok.ua

Golden Meadows

Цей сорт за розмірами аналогічний попередньому. Тож, посадивши його, отримаєте шикарний кущик із золотавим листям по центру. Широка облямівка синьо-зеленого відтінку має штрихи, які заходять на жовту середину. Квітконоси подарують неймовірно білі квіти.

Хоста Golden Meadows
Хоста Golden Meadows. Фото coolplants.com

Praying Hands

Руки, що моляться – ось так перекладається з англійської мови назва цього сорту. І не спроста рослина її отримала. Листя хости саме такої форми. Темно-зелені "рученята" "оздоблені" тонесенькою кремовою обвідкою. Своїй господині Praying Hands подарує ніжні лавандово-бузкові квіти. Самі кущі досить компактні: висота не перевищує 40, а ширина — 40-50 сантиметрів.

Хоста Golden Meadows
Хоста Golden Meadows. Фото gardeningexpress.co.uk

Раніше "Телеграф" писав, що зробити з кактусом, щоб він зацвів. Скориставшись нашими порадами, матиме гарні квіти й у квітнику, і на підвіконні.

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#Квіти #Осінь