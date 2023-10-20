У тіні виглядатимуть шикарно: які рослини краще посадити

У цих рослин дуже гарне листя і ніжні квіти

Ви збираєтесь поповнити квітник новими рослинами? Ще є час. Можна подумати, які при осінній посадці квітів додати нові екземпляри. Для тіні ідеально підійдуть хости, які дивуватимуть аж до пізньої осені пістрявим листям.

Кількість сортів надзвичайно велика. Але з-поміж них можна вибрати ті, які неймовірно красиві. Разом із prostoway.com розповімо, на які варто звернути увагу.

Liberty

Посадивши цей сорт, матимете кущик завширшки 80, завдовжки – 20 сантиметрів. Сизо-зелене листя обрамлене нерівною широкою облямівкою, пофарбованою в золотистий колір. Він поступово, ближче до осені, світлішатиме і ставатиме кремовим. Квіти в нього бузкового кольору.

Хоста Liberty. Фото procvetok.ua

Golden Meadows

Цей сорт за розмірами аналогічний попередньому. Тож, посадивши його, отримаєте шикарний кущик із золотавим листям по центру. Широка облямівка синьо-зеленого відтінку має штрихи, які заходять на жовту середину. Квітконоси подарують неймовірно білі квіти.

Хоста Golden Meadows. Фото coolplants.com

Praying Hands

Руки, що моляться – ось так перекладається з англійської мови назва цього сорту. І не спроста рослина її отримала. Листя хости саме такої форми. Темно-зелені "рученята" "оздоблені" тонесенькою кремовою обвідкою. Своїй господині Praying Hands подарує ніжні лавандово-бузкові квіти. Самі кущі досить компактні: висота не перевищує 40, а ширина — 40-50 сантиметрів.

Хоста Golden Meadows. Фото gardeningexpress.co.uk

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