Троянди потребують цього восени: які підгодівлі дати квітам

Кущі троянд легко переживуть зиму, якщо підготувати їх до цього

Восени квіткарі починають захищати сад від майбутніх морозів та вітру. Особливу увагу варто приділити трояндам, припиняти підживлення не варто.

Щоб троянди росли, розвивалися та успішно перезимували, внесіть восени підживлення. Такою порадою ділиться Телеграм-канал "Садівник".

Так, наприкінці сезону досвідчені дачники радять провести осіннє кореневе підживлення троянд. Виконувати роботи слід з кінця вересня до жовтня.

Як кореневе підживлення використовується два варіанти (одному дорослому кущу достатньо вносити по 1-1,5 л готового розчину):

Розчин з 10 л води, 15 г (1 ст. л.) суперфосфату та монофосфату калію. Суміш 10 л води, 25 г суперфосфату, 10 г сірчанокислого калію і 2,5 г борної кислоти.

Альтернативним рішенням для підживлення троянд восени стане деревна зола. Для цього просто посипайте ґрунт під кущами рослин. На 1 "квадрат" йде по 3 л попелу. Крім того, ґрунт радять замульчувати компостом (4-5 кг на 1 кв. метр). Завдяки добривам троянди стануть міцнішими, розкішнішими та здоровішими.

Раніше "Телеграф" писав, які рослини восени обрізати небажано. Іноді маніпуляцію краще відкласти до весни.