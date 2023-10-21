Ви здивуєтеся, що так можна було: як ще використовувати губки для посуду

У більшості господинь у шафі можна знайти стопку губок для посуду

Не всі знають, чому губки для миття посуду виробники роблять різного кольору. А ще менше людей здогадується, для чого ще можна використовувати поролонові мочалки.

Існує три незвичайні способи використання. Ними з нами поділилися на порталі "Бєлновини".

Для чого можна використовувати губки для миття посуду

Шерсть

Якщо у вас вдома живе кіт чи собака, проблема шерсті стає очевидною багатьом. І хоча збирати її з твердих поверхонь зазвичай не викликає особливих труднощів, з м’якими меблями все трохи інакше. У цьому випадку рекомендується використовувати губку. Спершу пройдіться нею по диванах і кріслах жорсткою стороною, а потім пропилюйте предмети інтер’єру.

Ковтунці

Ще одна проблема, з якою стикаються навіть ті, хто не має пухнастих свійських тварин, — це ковтунці на одязі. Однак позбутися їх нескладно, якщо використовувати губку. Просто пройдіться її жорсткою стороною по одязі, на якому утворилися небажані ковтунці.

Запах із холодильника

Щоб позбутися сторонніх запахів у холодильнику, можна посипати невелику кількість соди на вологу губку для миття посуду, а потім помістити її в холодильник. Таким чином, губка вбере запахи, і проблема їхньої присутності в холодильнику буде вирішена.

Губка врятує не лише брудний посуд. З її допомогою можна вирішити ще одну досить поширену проблему.