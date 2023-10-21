Щоб цвіли і радували око: копійчані засоби для підживлення кімнатних рослин

У вас вдома точно знайдуться ці засоби, якими можна підживити кімнатні рослини

Не всі кімнатні рослини радують своїх господарів пишним буйним цвітінням. Буває так, що рослини вимагають не тільки ретельного догляду, а й підживлення поживними речовинами. Ми вже розповідали, як підживити кімнатні рослини за допомогою відомої приправи, а сьогодні пропонуємо дізнатися, як змусити квіти в горщиках цвісти.

Як виявилося, існують вірні ознаки того, що кімнатні рослини потребують додаткового добрива, пише 24tv. Придивіться до своїх рослин. Якщо вони повільно ростуть, витягують стебла, не цвітуть, листя бліде і не соковите, виглядає втомленим і неживим. Все це означає, що рослини вимагають добрива.

Як допомогти квітам у горщиках відновитись

Аспірин

Цей простий аптечний засіб допоможе покращити стан кімнатних рослин. Просто розчиніть чверть таблетки аспірину у двох літрах води та полийте нею квіти у горщиках. Згодом ви помітите, як рослини оживають.

Цукор

Ще одне популярне бюджетне добриво для кімнатних рослин – це цукор. Наявна в ньому глюкоза повертає рослинам енергію та покращує зовнішній вигляд. Однак, удобрюючи горщики цукром, слідкуйте, щоб не розвинувся грибок на ґрунті. Для підживлення рослин розведіть столову ложку цукру в півлітрі води і підливайте горщики раз на місяць.

Кава

Як виявилось, рослини теж люблять каву. Кавову гущу потрібно змішати із землею в горщиках, через це вона стає більш пишною та пухкою, що тільки на користь рослинам.

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