Щоб цвіли і радували око: копійчані засоби для підживлення кімнатних рослин
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У вас вдома точно знайдуться ці засоби, якими можна підживити кімнатні рослини
Не всі кімнатні рослини радують своїх господарів пишним буйним цвітінням. Буває так, що рослини вимагають не тільки ретельного догляду, а й підживлення поживними речовинами. Ми вже розповідали, як підживити кімнатні рослини за допомогою відомої приправи, а сьогодні пропонуємо дізнатися, як змусити квіти в горщиках цвісти.
Як виявилося, існують вірні ознаки того, що кімнатні рослини потребують додаткового добрива, пише 24tv. Придивіться до своїх рослин. Якщо вони повільно ростуть, витягують стебла, не цвітуть, листя бліде і не соковите, виглядає втомленим і неживим. Все це означає, що рослини вимагають добрива.
Як допомогти квітам у горщиках відновитись
Аспірин
Цей простий аптечний засіб допоможе покращити стан кімнатних рослин. Просто розчиніть чверть таблетки аспірину у двох літрах води та полийте нею квіти у горщиках. Згодом ви помітите, як рослини оживають.
Цукор
Ще одне популярне бюджетне добриво для кімнатних рослин – це цукор. Наявна в ньому глюкоза повертає рослинам енергію та покращує зовнішній вигляд. Однак, удобрюючи горщики цукром, слідкуйте, щоб не розвинувся грибок на ґрунті. Для підживлення рослин розведіть столову ложку цукру в півлітрі води і підливайте горщики раз на місяць.
Кава
Як виявилось, рослини теж люблять каву. Кавову гущу потрібно змішати із землею в горщиках, через це вона стає більш пишною та пухкою, що тільки на користь рослинам.
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