Губки та ганчірки для посуду завжди будуть чистими: рекомендації для господинь

Кухонні губки важливо підтримувати у чистоті, оскільки це є запорукою гігієни

Губки для посуду, які можна використовувати не за прямим призначенням, важливо завжди підтримувати в чистоті. Навіть якщо поролонова мочалка виглядає чистою, на ній може бути чимало мікробів, яких не видно неозброєним поглядом.

Шкідливі мікроорганізми швидко розмножуються у вологому середовищі та можуть бути небезпечними для людини. Як підтримувати чистоту губки, розповідають "Бєлновини".

Регулярно міняємо губки

На перший погляд, може здаватися, що губка чиста, проте ми не бачимо всього, що ховається на її поверхні. Мочалки рекомендується міняти хоча б раз на тиждень.

Посудомийка

Щоб продезінфікувати кухонну губку, можна кинути її в посудомийну машину, увімкнувши її на тривалий час за високої температури. Після цього губка також має пройти цикл сушіння.

Відбілювач

Очистити губку можна також за допомогою відбілювача. Розведіть невелику кількість водою і покладіть туди губку на 1 хвилину. Після цього добре прополощіть.

Губка врятує не лише брудний посуд. З її допомогою можна вирішити ще одну досить поширену проблему.