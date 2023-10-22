Таропрогноз на 23 жовтня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У понеділок, 23 жовтня, на багатьох чекають загублені можливості, душевні муки та зрив планів, тоді як інші навпаки зможуть досягти успіху в новій справі або змінити щось на краще.

Про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять третій день жовтня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Блазень, перевернута Вісімка пентаклів, перевернутий Туз жезлів

Блазень

Ось-ось Вам може випасти можливість різко змінити щось, зайнятися новою справою, випробувати новаторський підхід. Робіть це, при цьому слухайте голос своєї внутрішньої дитини, це буде Вам корисно.

Перевернута Вісімка пентаклів

Можливо, Ви тривалий час працювали на певній ниві, але раптом зазнали розчарування у справі. Талант та майстерність залишаються при Вас, але немає бажання більше рухатися далі. Пропрацюйте внутрішні суперечності, інакше можете проґавити хороші можливості.

Перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні картка попереджає, що найближчим часом якісь можливості можуть бути втрачені, а плани не реалізовані. Карта радить не братися за все відразу, у вас може просто не вистачити сил. Дайте собі відпочити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку найближчого тижня за картами Таро.